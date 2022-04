Incidente in autostrada nei pressi del casello: due morti

Grave incidente stradale martedì mattina sull'autostrada A4 Torino-Milano all'altezza di Vicolungo, in provincia di Novara. Un furgone con quattro persone a bordo, diretto verso il capoluogo lombardo, si è scontrato con un mezzo pesante per cause in corso di accertamento, nei pressi del casello, all'altezza del chilometro 78. Secondo quanto riferisce il 118, intervenuto sul posto con la polizia stradale, due persone sulla cinquantina sono morte e altre due sono rimaste ferite in codice giallo. Le due vittime viaggiavano sul furgone.

Incidente oggi sulla A4 Torino-Milano a Vicolungo: due morti

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi, l'autostrada è stata parzialmente chiusa, con grossi disagi alla circolazione, ed è stata riaperta intorno alle ore 9. I due feriti sono stati trasportati dal 118 all'ospedale Maggiore di Novara. Sul posto le pattuglie della polizia stradale di Novara Est e i vigili del fuoco, con due mezzi più l'autogru per la rimozione dei veicoli coinvolti. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente.



Foto di repertorio