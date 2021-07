Incidente sull'A2, camion precipita dal viadotto: due morti

È successo tra gli svincoli di Campagna e Contursi Terme in provincia di Salerno. Restano da chiarire le cause di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, la polizia stradale, i sanitari del del 118 e i vigili del fuoco

Grave incidente stradale oggi lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo. Un camion, per cause in corso di accertamento, è precipitato dal viadotto Tenza, tra gli svincoli di Campagna e Contursi Terme in provincia di Salerno, al km 43,000. A bordo c'erano due persone, il conducente e un altro uomo, entrambi deceduti nell'impatto. Inutili, purtroppo, i tentativi di salvare i due uomini.

Incidente sull'A2 tra Campagna e Contursi, camion precipita dal viadotto: due morti

Sul posto sono intervenuti il personale dell'Anas, la polizia stradale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Si registrano disagi e rallentamenti alla circolazione in direzione sud: al momento si transita lungo la corsia di emergenza. Restano ancora da chiarire le cause dell'incidente, avvenuto verso le 12:30.