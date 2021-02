Il camion che si ribalta, travolge e uccide una donna

Incidente sulla statale Domiziana oggi a Mondragone, in provincia di Caserta, dove un camion ha tentato di schivare un pedone ma si è ribaltato: è morta una donna, mentre il conducente del mezzo pesante è finito in ospedale. È quanto accaduto a Mondragone poco dopo le 6 sulla strada statale Domiziana in prossimità di via Venezia dove un camion diretto verso Pozzuoli ha visto pararsi davanti una donna.

L'autista ha tentato una manovra in extremis, ma il pesante mezzo si è capovolto coinvolgendo il pedone che è morto sul colpo. La vittima è una donna di 62 anni di origine polacca.

L'incidente di oggi a Mondragone: camion travolge e uccide una donna sulla Domiziana

Il boato ha svegliato il quartiere dormiente e si sono attivati i soccorsi. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri del reparto territoriale di Mondragone. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale di Mondragone per bloccare il traffico per il tempo necessario alla rimozione del mezzo e alla messa in sicurezza della zona.