Schianto auto-furgone all'alba: sei feriti

Sei persone coinvolte: l'incidente stradale si è verificato all'alba di oggi, martedì 3 gennaio 2023, in provincia di Brindisi. Un'auto e un furgone si scontrati. E' avvenuto sulla strada provinciale 26, che collega Ceglie Messapica a Francavilla Fontana, in agro di Ceglie. I mezzi sono un Fiat Ducato e una Fiat 500. Su ogni mezzo viaggiavano tre persone. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno prestato le cure del caso ai sei feriti.

Il conducente del Ducato è stato trasportato presso l'ospedale di Francavilla Fontana, una ragazza che stava sulla 500 è in codice rosso a al Perrino di Brindisi. I vigili del fuoco, tra l'altro, hanno bonificato i mezzi, in particolare l'impianto elettrico e del carburante, per evitare inneschi accidentali.