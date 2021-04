Contromano sulla superstrada si schianta contro un'altra auto: morti marito e moglie

Due morti e un ferito: questo il bilancio del grave incidente stradale avvenuto intorno alle 8.30 di oggi, venerdì 30 aprile, sulla statale 16 che collega Brindisi e Bari, all'altezza di Fasano. Secondo una prima ricostruzione, al momento del violento impatto la vettura con a bordo marito e moglie viaggiava contromano: le due vittime sono proprio i due anziani coniugi, mentre la persona rimasta ferita è un 20enne di Bari.

Incidente a Fasano: morti marito e moglie

I due anziani, due coniugi, procedevano a bordo della loro auto, una Hyundai, nel senso opposto da quello di marcia. Un giovane, a bordo di una Mini, è stato travolto mentre si trovava nella corsia di sorpasso: per lui è stato impossibile evitare lo scontro.

Dalle prime informazioni, sembra che i due anziani a bordo della Hyundai avessero imboccato la statale già in territorio di Monopoli (località L'Assunta), procedendo in senso di marcia contrario. Alcune chiamate sarebbero giunte alle forze dell'ordine da altri automobilisti. Un'auto della polizia stradale stava recandosi sul posto per verificare la segnalazione. Ma purtroppo, non c'è stato il tempo di intervenire.

Il 20enne ferito è originario del Barese. E' stato trasportato al Perrino in codice giallo, il giovane ha riportato un trauma commotivo e la frattura di un gamba. I corpi dei due anziani sono stati trasportati a Ostuni, nella camera mortuaria.