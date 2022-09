Terribile scontro frontale tra auto: due morti e tre feriti

Un terribile incidente stradale è avvenuto nella mattina di oggi, domenica 11 settembre, sulla Strada Provinciale 158 tra la località di Pian d'Alma e Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. I mezzi del 118 sono stati allertati intorno alle 5 per andare a soccorrere le persone coinvolte in uno scontro frontale tra due auto. Il bilancio, purtroppo, è drammatico: due persone hanno perso la vita e altre tre sono rimaste ferite nello schianto.

Una donna di 50 anni è deceduta a bordo dell'elisoccorso Pegaso 2 mentre veniva trasportata in codice 3 all'ospedale Misericordia di Grosseto. Un uomo di 57 anni è invece morto sul luogo dell'incidente. Le due vittime erano nella stessa auto. I tre passeggeri dell'altro mezzo (due uomini di 26 anni e uno di 36), sono rimasti feriti e trasportati in codice 2 al Misericordia dalle ambulanze della Pubblica Assistenza di Roselle, la Croce Rossa di Scarlino e la Misericordia di Castiglione della Pescaia. Sul posto i Carabinieri e Vigili del Fuoco.