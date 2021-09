Terribile incidente tra moto: tre morti

Tre motociclisti sono morti e altri tre sono rimasti feriti in un incidente avvenuto sulla Frosinone Mare, in provincia di Latina. Lo scontro, per cause ancora da accertare, è avvenuto poco dopo le 13 all'altezza dello svincolo di Frasso, tra i comuni di Terracina e Sonnino. Due moto sono entrate in collisione tra loro. Per due uomini e una donna non c'è stato nulla da fare, mentre altri tre motociclisti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale.

Incidente tra moto oggi sulla Frosinone Mare a Terracina: tre morti

Secondo le prime informazioni raccolte, un gruppo di motociclisti di Priverno, che rientrava dal mare, è entrato in collisione con un gruppo proveniente dalla zona del frusinate che viaggiava in direzione opposta. Un impatto fortissimo che ha lasciato a terra senza vita tre persone. Una delle moto ha preso fuoco e le tre persone a bordo delle due motociclette sono decedute sul colpo.

Il ferito più grave è stato trasferito con l'elisoccorso al San Camillo a Roma, mentre gli altri sono stati trasportati al Santa Maria Goretti di Latina e all'ospedale di Terracina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri e la polizia stradale che è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. La strada è stata chiusa al traffico e i mezzi sono stati deviati su percorsi alternativi.