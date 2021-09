Si schianta in scooter contro le auto parcheggiate: 20enne morto sul colpo

Un ragazzo italiano di 20 anni ha perso la vita nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 settembre a causa di un grave incidente stradale avvenuto in pieno centro a Milano. Il giovane avrebbe perso il controllo dello scooter su cui viaggiava, finendo per andare a sbattere contro alcune auto parcheggiate.

Il dramma si è consumato poco prima delle 4 in via Canova, la curva che porta da corso Sempione a via Pagano, in pieno centro città, a due passi dall'Arco della Pace. Lì, per cause ancora da chiarire, il 20enne - che viaggiava a bordo di una Vespa 125 - si sarebbe schiantato contro quattro macchine che erano parcheggiate al lato della carreggiata, in sosta regolare.

Dopo l'impatto con le auto, il ragazzo - che era da solo sul motorino - è finito a terra e ha subito perso i sensi. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, le sue condizioni sono apparse subito disperate, tanto che i dottori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso direttamente sul posto.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale. A loro spetterà il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e il motivo per cui il 20enne ha perso il controllo del motorino. Stando ai primi accertamenti, nello schianto non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi e il giovane avrebbe fatto tutto da solo.