Terribile incidente stradale frontale: quattro morti

Quattro persone sono morte la notte scorsa in un incidente stradale frontale lungo la statale 14 Triestina. Si tratta di tre donne e un uomo. Sul posto, poco dopo l'una di stanotte, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i soccorritori del 118. L'impatto violentissimo tra le due auto è avvenuto nel comune di Quarto d'Altino, in provincia di Venezia, all'altezza dello svincolo di Portegrandi.

Incidente sulla statale 14 Triestina per Jesolo: quattro morti

Secondo quanto si è appreso due auto, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, si sono scontrate frontalmente. Dalle lamiere sono stati estratti quattro corpi senza vita. Per loro non c'è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati nell'incidente. Al momento non si conosce l'identità delle vittime. Si tratta di una strada molto trafficata, soprattutto nelle ore notturne, da parte di giovani che si recano a Jesolo per trascorrere la serata.

I vigili del fuoco, giunti da Mestre con tre squadre, hanno messo in sicurezza le due auto, tra cui una finita in un fossato, ed estratto i passeggeri. Nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte di tre persone che viaggiavano a bordo di una vettura e della conducente dell'altra. Durante le operazioni di soccorso e recupero dei mezzi, terminate alle 4, la strada è rimasta chiusa e il traffico è stato deviato.