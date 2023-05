Incidente a pochi passi dal casello, schianto tra auto e furgone: un morto

Ennesimo schianto mortale nella Marca. Questa volta è accaduto a Pianzano di Godega di Sant'Urbano, comune in provincia di Treviso, lungo la variante della strada provinciale 41, a pochi passi dal casello dell'autostrada A28. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e un furgoncino guidato da un 53enne.

A perdere la vita è stato il guidatore dell'auto: si tratta di Cirillo Gava, 91 anni, residente a Colle Umberto (Treviso). Da inizio anno è la ventesima vittima della strada nella Marca. Sul posto sono intervenuti per i soccorsi i vigili del fuoco di Conegliano, il Suem 118 con ambulanza ed elicottero.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari. Da una prima ricostruzione, l'automobilista 91enne che proveniva da San Fior e viaggiava nella direzione del casello autostradale, per cause da accertare, si è scontrato con un furgone proveniente dall'opposta corsia di marcia, condotto da un 53enne italiano. L'automobilista è morto sul colpo, mentre l'autista del furgone è stato ricoverato in ospedale, ma non versa in gravi condizioni.