Scontro tra tre auto: morta una donna, gravi due bimbi

Una donna ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto oggi, giovedì 16 dicembre lungo via del Commercio, tra Ponsacco e La Capannina, in provincia di Pisa.

Nello scontro sono rimaste coinvoltr tre vetture con un tragico bilancio: una donna è morta e due bambini che viaggiavano con lei in auto sono rimasti feriti in maniera grave. Nell'incidente, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasta ferita anche una quarta persona.

Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso Pegaso. Sul posto le ambulanze del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia Municipale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.