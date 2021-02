Tragico schianto fra tre auto: un morto e un ferito

Un uomo di 72 anni, originario di Grumento Nova, in provincia di Potenza, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto oggi, mercoledì 24 febbraio, sulla strada statale 95 Tito Brienza, in territorio di Satriano, sempre in provincia di Potenza.

Tre le autovetture coinvolte nello scontro, una Fiat seicento guidata dalla vittima, una Fiat Panda ed una Opel Corsa. Per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri e gli agenti del locale comando di polizia locale.

Il conducente della Fiat Panda è stato trasportato in eliambulanza presso l'ospedale San Carlo di Potenza mentre è rimasto illeso il conducente dell'Opel Corsa. Dopo i soccorsi alle persone coinvolte, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli per evitare l'insorgere di incendi. Da accertare le cause della tragedia.