Frontale contro un camion, auto "si disintegra": grave l'uomo alla guida

Terrificante incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 4 luglio, sulla Statale del Sempione, poco prima delle 8, nel tratto tra Villadossola e Domodossola, dove per cause ancora da accertare un'auto si è scontrata frontalmente con un camion. Nello schianto è rimasto gravemente ferito il conducente dell'auto, un uomo di circa 40 anni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere contorte l'automobilista, e i soccorsi del 118, che hanno portato l'uomo in codice rosso in ospedale. Presenti anche la polizia stradale, per i rilievi del caso e la gestione del traffico, e il personale di Anas.

Il traffico nel tratto tra il km 120,000 al km 122,000 è momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni.

