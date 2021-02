Incidente in autostrada, camion si ribalta: conducente muore schiacciato

Un terribile incidente stradale è avvenuto nella mattina di oggi, venerdì 26 febbraio, sull'autostrada Torino-Milano, poco dopo lo svincolo di Chivasso Est, in direzione del capoluogo lombardo. Nel tamponamento sono rimasti coinvolti un furgone Renault condotto da una suora e un camion Iveco Daily guidato da un 59enne. Proprio quest'ultimo ha avuto la peggio dopo l'incidente.

Secondo una prima ricostruzione riportata da TorinoToday, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato dal proprio mezzo che, dopo essere andato in testa coda in seguito a un tamponamento, si è ribaltato addosso a lui che nel frattempo era stato sbalzato fuori dall'abitacolo. A tamponare il veicolo condotto dalla vittima, secondo i primi riscontri, sarebbe stato proprio il mezzo condotto dalla suora. Per il 59enne non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo, mentre la religiosa è rimasta illesa.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Novara, a cui competono le indagini sull'accaduto. La tratta è stata chiusa al traffico fino alle ore 12.30, con disagi relativi, in quanto i mezzi sono stati costretti a uscire all'uscita Chivasso Est per rientrare utilizzando lo stesso svincolo in entrata