Schianto contro un albero nella notte: muore ragazzo di 21 anni

Ancora sangue sulle strade. Un giovane di 21 anni è morto nella notte tra sabato e domenica in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Osoppo (Udine) in viale Volontari della Libertà.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Tolmezzo, intervenuti per effettuare i rilievi e assicurare la viabilità, il ragazzo ha perso il controllo della vettura che stava conducendo ed è uscito di strada, andando a schiantarsi contro un albero.

L'impatto è stato violentissimo. Dopo l'allarme, sul posto sono giunti un'ambulanza e anche un elicottero, che è atterrato nella piazzola di Osoppo. Per il giovane, però, non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso, nonostante tutti i tentativi di rianimazione del personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo.