Travolto da un'auto fuori controllo: gravissimo il cantastorie Gerlando Tortorici

Un'auto fuori controllo, un impatto violentissimo. Grave incidente stradale domenica pomeriggio in piazzale Europa ad Ospedaletti, in provincia di Imperia.

Un mezzo con targa francese ha sbandato e ha travolto alcune persone. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, insieme a tre ambulanza di Croce Rossa di Bordighera, Ospedaletti e Sanremo. Quattro i feriti, uno dei quali è stato portato in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità. L'uomo alla guida dell'auto avrebbe dichiarato di avere avuto un malore. Si è rifiutato di sottoporsi al test con l'etilometro e la polizia municipale l'ha accompagnato al pronto soccorso per gli esami del sangue. In seguito alla carambola dovuta al violento scontro sono rimasti coinvolti altri tre mezzi.

In fin di vita, riporta Il Secolo XIX, c'è il noto, a livello locale, "cantastorie di piazza Bresca", Gerlando Tortorici. Con il suo motocarro d'epoca stava vendendo delle arance ai passanti. In base a una prima ricostruzione dei fatti è stato investito dall’auto condotta dal francese, ad alta velocità, complice forse un colpo di sonno. Insieme a lui sono rimaste ferite in modo lieve anche due turiste transalpine che si erano fermate da pochi minuti per acquistare agrumi.

Tortorici è un "personaggio" nella Riviera del turismo. Intrattiene da tempo nei ristoranti i turisti con la sua chitarra; è anche attivo con la banda spettacolo Canta e Suscia della città dei fiori. Sul suo motocarro d'epoca accompagna regolarmente i turisti in tour panoramici serali. Negli ultimi anni aveva suonato in piazzetta anche per turisti vip come Belen e Morandi.