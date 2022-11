Sbanda e finisce contro un albero: morto un ragazzo di 26 anni

Incidente mortale in via Romana Aponense a Padova nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 novembre. Poco dopo la mezzanotte un'automobilista è uscito di strada ed è morto sul colpo, a causa delle gravi lesioni riportate.

La vittima si chiamava Riccardo Faggin e aveva 26 anni. Il giovane, riferisce PadovaOggi, si trovava al volante di una Opel Corsa proveniente da Abano Terme in direzione Padova. Poco dopo la discesa del cavalcaferrovia, Faggin avrebbe perso il controllo del mezzo andando a finire nella corsia opposta di marcia. La corsa fuori controllo è terminata contro un platano. Per lui non c'è stato nulla da fare. Il 26enne è morto nonostante il tempestivo intervento del personale medico del Suem 118.

Al momento dell'incidente il giovane era solo in auto. Sul luogo dell'ennesima tragedia della strada si sono portati gli agenti della polizia locale di Padova. Della vicenda è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno che ha disposto il sequestro del veicolo e ha dato il nullaosta per la rimozione della salma. La vittima viveva non distante dal luogo dello schianto e da un primo riscontro stava facendo rientro a casa.