Scontro fra auto e moto: muore una 27enne

Un altro gravissimo incidente insanguina la domenica delle Palme sulle strade siciliane: poco dopo le 14, sulla A19, all'altezza di Termini Imerese, provincia di Palermo, in un sinistro che ha coinvolto un'auto e una moto, è infatti deceduta una ragazza palermitana di 27 anni. F. A. L'autostrada è bloccata in entrambe le direzioni di marcia. Come comunica l'Anas è obbligatoria l'uscita all'agglomerato industriale con deviazione sulla statale 113.

Oltre alla giovane, che era in sella alla motocicletta, una Honda, sono rimasti feriti il conducente del mezzo, S. G. di 28 anni, che è in gravissime condizioni, e anche la donna che guidava la macchina, una Fiat 500, C. B., 32 anni. Entrambi erano stati trasportati in elisoccorso all'ospedale Cimino, ma per il giovane, che è in codice rosso, si sta rendendo necessario un ulteriore trasferimento, sempre in elisoccorso, in un nosocomio palermitano.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Buonfornello, assieme alle ambulanze del 118 e ai vigili del fuoco. Il traffico è andato in tilt.