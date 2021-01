Ha un incidente mentre porta il latte al figlio in terapia intensiva: la volante della polizia lo accompagna fino all’ospedale

Stava portando il latte al proprio figlio piccolo ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva neonatale, quando è stato tamponato. Non potendo più rimettersi in macchina, questo papà disperato è stato aiutato dagli agenti di una volante della polizia di Stato, che lo hanno accompagnato in ospedale con l’auto di servizio.

È successo nel primo pomeriggio di oggi nel quartiere San Giovanni a Roma, come ricostruisce un comunicato della Questura.

Il papà viaggiava a bordo della sua auto insieme al nonno del bambino, diretti in ospedale con il latte destinato al figlio ricoverato in terapia intensiva neonatale. A un certo punto, il tamponamento. Il papà e il nonno del piccolo non hanno riportato lesioni dall’incidente, ma non erano più in grado di raggiungere l’ospedale in tempo per le 15.30. Sul posto è intervenuta una pattuglia della sezione volanti, che ha fatto salire a bordo il padre del piccolo, molto preoccupato, ed è corsa verso l’ospedale, in tempo per consentirgli di consegnare il latte fondamentale per il bambino.