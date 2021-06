L'auto sbaglia strada e finisce in un parco travolgendo una famiglia: gravissimo un bimbo di 3 anni

L'incidente poco dopo mezzogiorno del 2 giugno a Paderno Dugnano. Il piccolo è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Ferito in modo meno grave anche l'autista della macchina.

Era a piedi in compagnia della sua famiglia, in prossimità del laghetto del Parco Lago Nord a Paderno Dugnano, come tante altre persone nella giornata della festa della Repubblica, quando un'auto che transitava nella strada adiacente è precipitata dalla collina travolgendo la famiglia.

Gravissimo il bambino, incosciente all'arrivo dei soccorsi (sul posto si sono precipitate inizialmente tre ambulanze ed un'automedica del 118). I sanitari gli hanno eseguito il massaggio cardiaco in attesa dell'elicottero da Bergamo, con il quale il piccolo è stato poi trasferito in codice rosso al Papa Giovanni. Sul posto anche i vigili del fuoco di Monza e i carabinieri di Sesto San Giovanni, oltre al sindaco di Paderno Ezio Casati.

Secondo una prima ricostruzione riferita dai carabinieri intervenuti, l'automobilista avrebbe imboccato un tratto di sentiero non consentito alle auto, in tutt'altra direzione rispetto all'uscita, andando a scontarsi contro le staccionate in legno lungo il percorso e finendo la corsa precipitando di alcuni metri verso il lago.

Ferito anche l'automobilista

Ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso il padre del bambino, che ha 27 anni. Ferito anche l'automobilista, un 70enne trasportato al Niguarda di Milano in codice giallo. Al momento dell'incidente, nel parco si trovavano numerose persone, grazie alla giornata soleggiata e alla festa della Repubblica.