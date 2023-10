Ragazzino cade mentre gioca al parco: ricoverato in gravi condizioni

Un ragazzo di 13 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta accidentale da circa un metro e mezzo in un parco fitness di via Mazzini a Moneglia (Genova). L'incidente poco dopo le 16 di sabato 7 ottobre. Gli amici hanno immediatamente chiamato i soccorsi raccontando che il ragazzo aveva battuto la testa con violenza.

Sul posto è intervenuta la Croce Azzurra di Moneglia con l'ambulanza insieme all'automedica India di Tigullio Soccorso. Viste le condizioni del ragazzo, che ha riportato un trauma cranico, dopo i primi soccorsi è stato disposto il trasporto in ospedale con l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Il ferito è stato recuperato nella piazzola Tessi e portato d'urgenza, in codice rosso, al Gaslini di Genova. L'elicottero è atterrato intorno alle17:20 e il ragazzo è stato affidato alle cure dei medici dell'ospedale pediatrico. A Moneglia sono intervenuti anche i carabinieri per i necessari accertamenti.