L'uomo che riprende la patente, scappa dopo aver travolto due pedoni e la riperde

L'incidente è avvenuto a Domodossola in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Biagio

Un uomo di 46 anni di Domodossola, comune della provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte, è stato denunciato per omissione di soccorso per aver travolto due pedoni in città ed essere poi fuggito senza prestare aiuto ai feriti. L'uomo inoltre aveva da poco riottenuto la patente, che gli era stata ritirata per una precedente infrazione e che gli è stata nuovamente tolta.

Riprende la patente e travolge due pedoni: denunciato

L'incidente è avvenuto in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa. I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Biagio di Domodossola ma non sono in gravi condizioni. Scattate le indagini, i carabinieri sono risaliti all'automobilista che dopo l'incidente era rientrato tranquillamente a casa. Ora è stato denunciato.