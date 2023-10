Investito da un taxi mentre attraversa, muore dopo un mese in ospedale

È morto in ospedale, dopo un mese di ricovero, l'uomo di 75 anni che era stato investito da un taxi lo scorso 4 settembre a Palermo. La vittima è Salvatore Raccuglia, 75 anni. Era ricoverato all'ospedale Civico, dove era stato portato d'urgenza.

Raccuglia stava attraversando la strada, in via Re Ruggero, quando è stato investito. Nell'impatto ha battuto violentemente la testa. Come scrive Riccardo Campolo su PalermoToday, inizialmente i medici avevano stabilito una prognosi di 30 giorni ma il suo quadro clinico è peggiorato di giorno in giorno fino al decesso.

La salma è stata portata in camera mortuaria in attesa che l'autorità decida se restituirla alla famiglia o se disporre l'autopsia all'Istituto di medicina legale del Policlinico. Al volante del taxi c'era un uomo di 43 anni che adesso rischia l'iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale sezione infortunistica.

