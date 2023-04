Due persone sono morte oggi pomeriggio in un incidente stradale che si è verificato a Ponte Valleceppi, in provincia di Perugia. Sono in corso tutte le verifiche del caso ma le vittime sarebbero due motociclisti.

Erano a bordo di uno scooter che si è scontrato contro un'auto. Le persone decedute sono entrambe originarie della provincia di Cosenza e avevano 34 e 36 anni.