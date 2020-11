Lo schianto frontale è violentissimo: due morti e tre feriti

È drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Pescia, in provincia di Pistoia, nella serata di domenica. Due morti in uno scontro frontale sulla strada provinciale 13 via Romana. La dinamica non è stata accertata, l'unica certezza è che le due auto, una Dacia Duster e un'Alfa 147, sono entrate frontalmente in collisione. Gli automobilisti di passaggio hanno subito lanciato l'allarme e chiamato i soccorsi.

Incidente Pescia (Pistoia): chi sono i 2 morti

Le due vittime sono una donna di 54 anni che era alla guida di una delle due auto coinvolte, una Dacia Duster. L'altra vittima è un giovane di 33 anni che viaggiava come passeggero sulla Alfa Romeo 147. Le due vittime sono entrambe residenti a Pescia.

I tre feriti sono stati estratti dalle lamiere a fatica dai vigili del fuoco e quindi trasportati in ospedale. Non ci sono dettagli sulle loro condizioni. La strada è rimasta chiusa al traffico per ore. Sul posto intervenuti il 118 e i vigili del fuoco del comando di Pistoia, con operatori dei distaccamenti di Montecatini e Pescia, oltre ai carabinieri di Montecatini e al personale della protezione civile di Pescia.