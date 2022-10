Maxi carambola al semaforo: pullman travolge moto e auto

Sono addirittura 11 i veicoli coinvolti in un maxi incidente avvenuto intorno alle 11.30 di venerdì a Roma, in piazza di Cinecittà. Secondo i primi accertamenti, riferisce RomaToday, l'autista di un pullman turistico diretto verso il grande raccordo anulare, avrebbe travolto, per cause ancora in corso di accertamento, 3 moto e 7 auto che si trovavano in prossimità di un semaforo della via Tuscolana.

Al momento 4 le persone ferite, non gravemente, che hanno avuto necessità del trasporto in ospedale per le cure mediche. Non è invece rimasto ferito il conducente del pullman, cittadino italiano di 68 anni, così come i passeggeri, tutti illesi. Il conducente del bus, come da prassi, è stato sottoposto agli accertamenti tossicoligi ed alcolemici di rito.

Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della polizia Locale del VII gruppo Tuscolano, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e avviare tutti gli accertamenti del caso, allertando il 118.