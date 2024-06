Investe una ragazza davanti al supermercato e scappa: il "pirata" è una nonnina di 90 anni

Investe una ragazza e scappa: il "pirata" è un'insospettabile nonnina di 90 anni. La donna è stata rintracciata dalla polizia locale a poche ore dall'incidente di cui sarebbe stata responsabile. Poco dopo le 9.30 di giovedì 20 giugno, all'altezza di un supermercato a Rezzato (Brescia), aveva infatti investito una giovane donna di 32 anni, che in quel momento stava attraversando la strada (a quanto pare sulle strisce pedonali). La 32enne è stata sbalzata sull'asfalto per più di tre metri. L'allarme è stato lanciato in codice rosso, poi per fortuna ridimensionato in un più rassicurante codice giallo: soccorsa dall'automedica e da un'ambulanza, la ragazza è stata trasferita alla Poliambulanza di Brescia dove è tuttora ricoverata. Avrebbe riportato un trauma cranico, ma gli accertamenti medici sono ancora in corso.

Diversi i testimoni che avrebbero assistito alla scena. Da qui sono partite le indagini degli agenti del comando di Rezzato. Il "pirata" in fuga era stato riconosciuto come una donna anziana, alla guida di una Volkswagen Polo: grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di video sorveglianza installate in quella zona, tempo poche ore e la signora è stata rintracciata.

Come detto, è una donna di 90 anni: non si è fermata sul luogo dell'incidente e per questo verrà probabilmente denunciata per omissione di soccorso e fuga. Rischia una denuncia anche per lesioni stradali, ma in questo caso si procederà solo con querela di parte, ovvero solo se a denunciarla sarà la persona offesa, la 32enne investita.