Pirata della strada travolge due ragazze, urina sul posto e scappa

Travolte da qualcuno, probabilmente ubriaco, che prima si schianta frontalmente contro la loro auto, esce dall'auto e, senza prestare soccorso, urina a bordo strada e scappa a piedi zoppicando. Paura per due ventenni nella notte tra sabato e domenica scorsa, intorno alle 1.30. Le due giovani stavano rincasando dopo un sabato sera trascorso assieme, quando in una stretta ma trafficata strada di campagna del forlivese, si sono schiantate contro un'altra macchina, procurandosi ferite fino a 40 giorni di prognosi.

"Poco prima dell'incidente ho visto questa macchina che ci veniva incontro e che era finita in parte fuori strada sul ciglio al margine del fosso, poi subito dopo ha ripreso la carreggiata venendoci addosso", spiega la giovane malcapitata. Risultato: un frontale che ha distrutto la Toyota Yaris su cui viaggiavano le ragazze. L’auto è sbalzata contro il guard rail, evitando che il messo finisse nel fosso laterale.

Sono stati attimi di terrore che la vittima ripercorre: "Ero bloccata in macchina, in mezzo al fumo, sono riuscita a uscire dal lato passeggero, dopo che era uscita la mia amica. Poi sono rimasta immobilizzata a terra e non riuscivo a camminare". La giovane ha riportato ferite varie, il trauma maggiore ad entrambe le ginocchia. Per rimettere in sesto la gamba ci vorranno mesi. Ferite meno gravi per l'altra passeggera.

L'incidente, però, non sarebbe stato fortuito. Il conducente dell'altra auto, una Panda azzurra, è uscito dal proprio mezzo e, incurante della situazione, si è messo ad urinare sul luogo dell'incidente.

Due parole scambiate con un testimone di un'auto che seguiva (che ha allertato i soccorsi e poi registrato la scena col telefono), a cui avrebbe risposto che non aveva riportato ferite particolari, e poi nel buio e nel fumo si è allontanato zoppicando. Un altro testimone l'ha incrociato in un’altra zona e, sempre a domanda, ha risposto di non aver bisogno di aiuto, allontanandosi nel buio. E' proprio su queste testimonianze che ora sono al lavoro i carabinieri per dare un volto al personaggio.

L'auto su cui viaggiava, trovata con bottiglie di birra vuote, è stata poi denunciata come oggetto di furto nelle vicinanze. L'airbag è stato trovato sporco di sangue, per cui il pirata della strada si sarebbe allontanato ferito al volto. Il sospetto è che possa essere un malintenzionato che si trovava in giro per compiere furti o altri reati e che poi si sia fatto venire a prendere da un complice. L’altra ipotesi è che si sia nascosto nella vegetazione in attesa che terminassero le ricerche degli inquirenti.