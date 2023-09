Finisce contro un albero con l'auto, morto 17enne: era alla guida senza patente

Un ragazzo di diciassette anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra 20 e 21 settembre sulla strada Pozzitello-San Basilio, in territorio di Pisticci, nel Materano. Il giovane pare fosse alla guida di una Fiat Panda nonostante non avesse la patente. Ha perso il controllo ed è finito fuori strada, schiantandosi contro un albero. Il 17enne è morto sul colpo.

Ferito un ragazzo di 18 anni, in auto con la vittima, che è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco ed è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale di Policoro. Le indagini sono condotte dai carabinieri che dovranno accertare l'esatta dinamica.

