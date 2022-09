Lo scooter finisce fuori strada: morto ragazzo di 24 anni

Tragedia nella notte a Pontecagnano, in provincia di Salerno: un ragazzo di 24 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco prima dell'una di notte in via Picentia, strada che collega il centro di Pontecagnano con la località Sant'Antonio. Per cause ancora da accertare, lo scooter su cui viaggiavano la vittima ed un amico, è uscito fuori strada, finendo in un canale di scolo adiacente la sede stradale. Al momento non risulta che nell'incidente sia coinvolto un altro veicolo. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso, dove il giovane che aveva riportato le ferite più gravi, dopo un'ora di tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari, è deceduto.

L'altro giovane ha riportato una ferita all'occhio sinistro ed è stato giudicato guaribile in 40 giorni. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri, che acquisiranno le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti sul percorso attraversato dai due giovani in scooter. Sul luogo dell'incidente non sono invece presenti videocamere. Il mezzo è stato sequestrato.