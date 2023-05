Tir si ribalta e schiaccia un'auto: donna salva per miracolo

Terribile incidente stradale in via Leuciana a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Nella giornata di oggi, venerdì 26 maggio, un tir fuori controllo si è ribaltato sull'asfalto, andando a travolgere un'automobile che transitava in quel momento. Per fortuna, la donna che era alla guida della vettura è uscita praticamente illesa dall'abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pontecorvo, i mezzi dell'Ares 118 ed i Vigili del Fuoco di Cassino. La circolazione al momento è rallentata dal fatto che bisogna rimuovere il tir che ha occupato entrambe le corsie.