Incidente durante le prove del Mugello, muore un pilota

Un tragico incidente si è verificato questa mattina 30 giugno, intorno alle ore 11, tra due piloti durante le prove libere in preparazione della Coppa Italia in programma questo fine settimana all’Autodromo Internazionale del Mugello. Le condizioni di uno dei due motociclisti sono apparse subito molto gravi.

Immediato l'intervento del personale medico del circuito ha permesso la momentanea stabilizzazione delle condizioni e il trasporto del pilota più grave, un trentenne, presso il Policlinico di Careggi tramite eliambulanza.



I due piloti sono stati sottoposti alle cure dei medici fiorentini, ma nonostante tutti gli sforzi, il pilota che aveva riportato le lesioni più severe è morto poche ore dopo l'arrivo in ospedale. Proseguono, invece, incessanti le terapie per il secondo pilota coinvolto. Quest'ultimo, 39enne, si trova in terapia intensiva.