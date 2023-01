Un autobus con 60 passeggeri si è ribaltato in autostrada

Un autobus con 60 passeggeri a bordo si è ribaltato mentre percorreva lo svincolo di giunzione tra le autostrade A13 e A4 a Padova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. A causa dell'incidente avvenuto oggi 16 gennaio 2023 intorno alle ore 13 sull'autostrada A13 Bologna-Padova è stato chiuso l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste per chi da Bologna è diretto verso Padova.

Sul pullman partito da Roma e diretto in Romania si trovavano 52 persone tra adulti e bambini, tutti di nazionalità romena, ma nessuno è rimasto ferito in modo grave. Circa 40 persone (gli altri sono stati trasportati in ospedale per le cure) sono state accolte al casello di Padova Est, dove è arrivata la protezione civile per fornire viveri e servizi di prima necessità.