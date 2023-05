Violento scontro tra due pullman di studenti

Paura in provincia di Viterbo per un incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti due pullman di studenti. I mezzi Cotral si sono scontrati intorno alle 14 di oggi 23 maggio sulla provinciale 8, sulla strada tra Valentano e Capodimonte. Nel tamponamento i mezzi hanno riportato dei danni. A bordo di entrambi i pullman c'erano studenti. Fortunatamente per loro solo molta paura e nessun ferito grave. Alcuni hanno riportato lievi contusioni. Ferito lievemente anche uno degli autisti. Spetta ai carabinieri ricostruire la dinamica dell'incidente.