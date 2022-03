Pulmino per trasporto disabili finisce contro un muretto e resta in bilico

Un mezzo adibito al trasporto dei disabili è finito contro un muretto rimanendo letteralmente in bilico. Il singolare incidente è avvenuto oggi, martedì 29 marzo, nel centro di Vallo Torinese (Torino). Al volante c'era una donna, che viaggava con a figlia disabile. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per aiutarle a uscire dall'abitacolo. Non hanno riportato ferite. I soccorritori sono intervenuti sia con una squadra da terra sia con un elicottero. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Fiano.