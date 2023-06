Terribile incidente tra quattro auto, una si ribalta: cinque feriti

Quattro auto coinvolte e cinque persone rimaste ferite. Questo il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 giugno, sulla 336, direzione Malpensa, tra Somma Lombardo e Vizzola Ticino, in provincia di Varese. Nel violento impatto una delle auto si è ribaltata. In ospedale sono finite cinque persone: una ragazza di 24 anni, due ragazzi di 33 e due uomini di 41 anni, tre di loro sono stati ricoverati in codice giallo.

L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali, oltre a quattro ambulanze e gli agenti della polizia stradale. Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi, estratto uno degli occupanti dall’abitacolo di una delle auto e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per effettuare i rilievi: la polizia sta indagando per chiarire quale sia stata l'esatta dinamica dell'incidente.

Continua a leggere su Today.it...