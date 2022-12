L'auto finita contro il passaggio a livello, morto anche uno dei due ragazzi feriti

Sale a quattro il bilancio delle vittime dell'incidente che si è verificato all'alba di domenica 11 dicembre nell'Alessandrino, quando un'auto con a bordo sette giovani si è schiantata su passaggio livello poi su un guard rail e infine nel cortile di una casa privata.

Nello schianto sono morti sul colpo tre giovani: Lorenzo Pantuosco, 23 anni, Lorenzo Vancheri, di 21 anni, Denise Maspi, di 15 anni. In due sono rimasti feriti. Il cuore di uno di loro ha smesso di battere oggi in ospedale. A darne notizia è l'Azienda ospedaliera di Alessandria. Resta ricoverato un altro ragazzo, per il quale è stato disposto il trasferimento all'ospedale Infantile, nella struttura di Chirurgia Pediatrica.

I sette amici si erano riuniti per vedere insieme una partita dei Mondiali, poi hanno proseguito la serata in discoteca. Quando le luci si sono spente sono risaliti in auto, forse per andare in un altro locale. Alla guida c'è Marouan, 22 anni. Il giovane comincia a zigzagare con l’auto e una pattuglia dei carabinieri intima l’alt. Il giovane non si ferma, forse perché sapeva di avere bevuto un po' troppo. Nasce un inseguimento. I militari non vedono più l'auto. La tragedia. Il mezzo si schianta contro un passaggio a livello e viene sbalzato nel giardino di un'abitazione privata. Resta un ammasso di lamiere.