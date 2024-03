Ragazzo travolto da un'auto sulle strisce pedonali, il pirata della strada ripreso dalle telecamere

Un ragazzo di 24 anni è stato falciato da un'auto grigia mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, con il semaforo verde. L'incidente è avvenuto a Roma lo scorso 3 marzo e adesso i familiari hanno reso pubblico un video in loro possesso che riprende le fasi dell'incidente.

Come si legge su RomaToday, l'incidente è avvenuto sulla via Casilina zona Torrenova-Torre Angela. Il ragazzo è stato soccorso e portato in ospedale dove i medici hanno riscontrato diverse fratture. Il video mostra chiaramente il giovane sulle strisce, lascia sfilare alcune auto e poi inizia ad attraversare ma viene centrato in pieno dall'auto che non arresta la sua marcia. L'incidente è avvenuto sotto gli occhi di diversi testimoni. C'era anche un agente della polizia locale libero dal servizio che ha poi richiesto l'intervento dei colleghi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A lanciare un appello per rintracciare l'investitore la fidanzata del 24enne: "È stato investito da una macchina grigio chiara che è passata con il rosso a tutta velocità scaraventandolo a molti metri più avanti, abbiamo il video ma purtroppo non si vede né il modello della macchina né la targa. Chi ha informazioni ci aiuti".