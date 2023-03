Ragazzino in monopattino travolto da un camion

Prima l'impatto con un mezzo pesante, poi la corsa in ospedale. Un ragazzino di 12 anni è stato travolto da un camion in piazza Esquilino a Milano: è successo nel pomeriggio di lunedì 6 marzo. Tutto è accaduto intorno alle 16.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni del giovane erano apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente i traumi si sono rivelati meno gravi del previsto: il giovane è stato trasportato in codice giallo al Niguarda: le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Quella di lunedì è stata una giornata nera sul fronte degli incidenti stradali a Milano. Nella mattinata un uomo di 51 anni (a bordo di un monopattino) è rimasto gravemente ferito dopo essere rovinato al suolo in viale Jenner, dopo aver perso il controllo del mezzo. Intorno alle 16, invece, un ciclista di 83 anni è stato travolto da un'auto in viale dell'Innovazione (zona Bicocca). Anche l'anziano è rimasto gravemente ferito.