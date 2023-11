Con l'auto contro un camion: morto professore di 49 anni

È un professore liceale di 49 anni, Davide Romeo, la vittima dell'incidente stradale avvenuto domenica sulla Strada statale 514 Ragusa-Catania. Romeo, insegnante presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Caltagirone, era alla guida di una Ford EcoSport. Per ragioni ancora da accertare, si è scontrato con un camion diretto a Ragusa.

Come si legge su CataniaToday, il docente è morto sul colpo e il personale del 118 ha solo potuto accertare il decesso. Il conducente del camion è rimasto illeso. Le indagini sull'incidente sono condotte dai carabinieri coadiuvati dai vigili del fuoco.

Davide Romeo era conosciuto non solo per il suo ruolo di insegnante ma anche per il suo impegno nell'associazionismo locale, soprattutto nella lotta contro il randagismo.

"Il dirigente scolastico, il personale Ata, il personale docente, insieme agli alunni dell'istituto superiore Majorana Arcoleo, si uniscono al dolore della famiglia Romeo per la tragica perdita del caro Davide, persona amabile, solare, insegnante del nostro istituto, ma soprattutto maestro di vita per i tanti alunni che si sono susseguiti negli anni e che lo ricorderanno con grande affetto portandone per sempre gli insegnamenti nel proprio cuore". Questo il ricordo pubblicato sui social della scuola dove insegnava Romeo.

