Incidente a Rezzato, l'autista del bus: "L'auto era un fulmine, ho visto una luce e poi il botto"

È ancora sconvolto Vangjel Tuslluku, il conducente del pullman che sabato sera a Rezzato, nel Bresciano, si è trovato davanti la Volkswagen Polo che trasportava i cugini Imad e Nadiq Salah, quest'ultimo forse alla guida, Imad El Harram, Dennis Guerra e Irene Sala, la più piccola, di appena 17 anni. Tutti gli occupanti della vettura sono morti nell'impatto.

Il 58enne è rimasto profondamente scosso tanto da non riuscire più a dormire perché nella mente ha sempre l'immagine di quegli istanti. Albanese di origini ma in Italia ormai da più di 30 anni, Tuslluku vive a Castenedolo con la moglie e la figlioletta di 11 anni. Quella sera stava tornando verso il lago di Garda a bordo di un autobus dell'azienda Caldana di Toscolano Maderno: aveva appena concluso la tratta Milano-Brescia e sta finendo il turno di lavoro.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 22.30. L'auto è andata completamente distrutta nel frontale, i giovani sono morti sul colpo. A quanto pare, l'autista dell'autobus non avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto con la Polo che viaggiava nell'altra direzione di marcia. La dinamica dell'incidente però è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Il racconto: "L'auto era un fulmine, ho sentito un botto violentissimo"

"L'auto dei ragazzi era un fulmine, andava almeno a 150 all'ora" racconta il conducente in un'intervista rilasciata al "Giornale di Brescia".

"È stato un impatto fortissimo. Ho visto una luce venire nella mia corsia, all'inizio pensavo fosse una moto. In un attimo mi sono trovato l'auto davanti, ho sentito un botto violentissimo. Mi ha colpito e subito si è rotto il vetro, non vedevo più nulla. A quel punto ho invaso la corsia opposta, ho perso il controllo, il pullman non frenava o accelerava più, il volante era duro. Il mezzo andava avanti da solo e continuavo a sentire un rumore tremendo. Ero convinto stessi colpendo altre auto".

L'autobus invece si fermerà sul ciglio della strada, appoggiato al guard-rail. Nella folle carambola un'altra vettura si sarebbe vista arrivare il pullman fuori controllo: a bordo c'era un'intera famiglia, per fortuna tutti illesi. I cinque ragazzi a bordo della Polo, invece, sono morti sul colpo in groviglio di lamiere. Nessuno di loro aveva la patente, nemmeno il giovane alla guida. Ma a stabilire eventuali responsabilità saranno le forze dell'ordine a cui è affidato il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente. Da quel che si sa i cinque ragazzi avevano passato il pomeriggio insieme e stavano andando a Brescia dovrebbe avrebbero dovuto vedersi con degli amici.

Incidente a Rezzato: chi erano le vittime

I funerali dei tre ragazzi di origine marocchina - ma due di loro sono nati e cresciuti in Valsabbia, e il terzo è arrivato in Italia a pochi anni: parlavano tutti e tre il dialetto bresciano - sono stati celebrati domenica sera alla Domus Aurora di Gavardo. Come da tradizione musulmana si è proceduto con il rito del lavaggio, una cerimonia di purificazione in cui il defunto viene rivolto verso la Mecca e appunto "purificato" da parenti e amici stretti.

Salah Natiq

I cugini Natiq abitavano a Nozza. Il più grande, Salah, aveva solo 22 anni: dalle indagini (in corso) della Polstrada sembra che fosse lui alla guida della Volkswagen Polo che si è schiantata contro un pullman. Nato in Marocco, aveva pochi anni quando ha raggiunto il padre che già lavorava in Valsabbia: avevano vissuto a Barghe ma da un po' di tempo si erano trasferiti a Nozza. Oltre ai genitori, lascia nel dolore anche due sorelle e un fratello, tutti e tre più grandi di lui.

Imad Natiq

Imad Natiq era un classe 2002, ma non aveva ancora compiuto vent'anni. Nato a Gavardo e cresciuto in Valsabbia, aveva abitato con la famiglia a Pertica Alta prima di trasferirsi a Nozza, a poche centinaia di metri dalla casa del cugino. I due erano come dei fratelli, sempre insieme, riferiscono amici e conoscenti. Lo piangono, oltre ai genitori, anche due sorelle più giovani di lui.

Imad El Harram

Anche Imad El Harram era nato e cresciuto in Valsabbia, classe 2002 e vent'anni ancora da compiere. Solo nel 2021 era diventato cittadino italiano: una circostanza di cui andava orgoglioso. Insieme alla famiglia aveva vissuto prima a Capovalle, per poi trasferirsi a Preseglie per motivi di lavoro. Lascia nel dolore, oltre ai genitori, anche un fratello e una sorella.

I funerali di Irene e Dennis

Sono invece programmati per martedì i funerali di Irene Sala e Dennis Guerra. Tra le vittime la ragazza è la più giovane: classe 2004, non aveva ancora compiuto 18 anni. Frequentava la classe quarta al Liceo artistico Olivieri di Brescia, indirizzo audiovisivo e multimediale. Abitava a Villanuova sul Clisi insieme ai genitori Angioletta ed Enrico e alla sorella maggiore Martina.

Dennis Guerra aveva solo 19 anni. Abitava a Sabbio Chiese con mamma Simona, papà Glauco e la sorella Nicole: lascia nel dolore anche i nonni Franca e Daniele. Si era diplomato lo scorso anno, e da poche settimane aveva trovato lavoro, nella cucina di un ristorante del lago di Garda.