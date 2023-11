Lo scooter si spezza in due dopo lo schianto violentissimo: muore ragazzo di 27 anni

Un morto in un grave incidente stradale martedì pomeriggio a Rho, alle porte di Milano. Schianto tra un’auto e un grosso scooter in via Tommaso Grossi, in località Mazzo. Due le persone coinvolte, una donna di 67 anni alla guida della vettura e un ragazzo di 27 sul mezzo a due ruote.

L'impatto è stato violentissimo: il centauro ha fatto un volo di alcuni metri sull’asfalto mentre la moto, spezzata in due, è rimasta a terra. Le condizioni del motociclista sono apparse subito molto gravi. Era in arresto cardiocircolatorio. Per il giovane, trasportato in codice rosso al vicino ospedale Sacco, non c’è stato nulla da fare. La donna è rimasta illesa, ed è risultata negativa all'alcol test: sotto shock, è stata accompagnata in ospedale.

La dinamica è al vaglio: pare che la Skoda Fabia arrivasse da via Grossi per svoltare in via Sartirana. Lo scooter, un TMax, invece, arrivava dalla parte opposta: via De Gasperi in direzione Terrazzano. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso.

