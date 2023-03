Rider colpito dall'apertura di una portiera, poi travolto da un'altra auto

Un rider in sella a una bici elettrica è stato colpito dalla portiera aperta dal conducente di una Alfa Romeo che aveva appena parcheggiato sul margine destra della carreggiata. Il guidatore non si è avveduto dell'arrivo del ciclista e lo ha urtato, spingendolo così verso il centro della corsia. Proprio in quel momento sopraggiungeva nella stessa direzione una Fiat Punto, che non ha potuto evitare il ciclista.

L'incidente a Modena lungo via Emilia Ovest poco dopo le ore 19.30. Il giovane rider, di origine straniera, è finito a terra dopo il violento impatto. Alcuni passanti che hanno assistito all'incidente hanno chiamato il 118 e un'ambulanza ha soccorso il ragazzo, che è poi stato trasportato all'Ospedale di Baggiovara. Ha riportato ferite serie, ma non è in pericolo di vita.

Sul poso sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale, per eseguire i rilievi e gestire il traffico, che è rimasto scorrevole, seppur a senso unico alternato.