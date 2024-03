Auto contro tir: muore una ragazza di 26 anni, nei guai il fidanzato

Un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Rieti, nei pressi della frazione di San Giovanni reatino, è costato la vita a una donna di 26 anni di origini polacche. Secondo quanto ricostruito la donna stava viaggiando in auto con il compagno (che era al volante). Per cause da accertare l'auto su cui viaggiavano - un'utilitaria - si è scontrata con un autoarticolato sulla via Salaria. Per la donna non c'è stato nulla da fare: è morta per le gravi ferite riportate nell'incidente.

Il compagno, di 35 anni, è stato invece trasportato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Nella stessa struttura è stato portato anche il conducente del tir. Secondo quanto riferito dall’Ansa, che cita i carabinieri, il 35enne alla guida dell'auto sarebbe risultato positivo all'alcol test ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale e ora si trova ai domiciliari.

I successivi accertamenti sanitari, ha fatto sapere l'arma dei carabinieri, "hanno consentito di rilevare che il conducente dell’autovettura su cui viaggiava la donna che ha perso la vita, aveva un tasso alcolemico pari a 2.93 g/l (il limite massimo consentito dal Codice della Strada è di 0,5 g/l)".