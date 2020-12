Una ragazza di 16 anni è morta in un incidente stradale a Rieti

La Toyota Ch-R stava percorrendo la Tancia tra Contigliano e Poggio Fidoni quando è uscita dalla carreggiata in un punto non protetto dal guard rail per cause ancora da accertare

Una ragazza di 16 anni è morta alla periferia di Rieti in un incidente che ha coinvolto l'automobile su cui viaggiava insieme ai genitori e al fratello più piccolo, che sono rimasti feriti nello scontro. La Toyota Ch-R stava percorrendo la Tancia tra Contigliano e Poggio Fidoni quando è uscita dalla carreggiata in un punto non protetto dal guard rail per cause ancora da accertare ed è finita nella scarpata dopo un volo di circa sei metri.

La ragazza è morta sul colpo, come hanno constatato i medici del 118 giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri che indagano sull'incidente avvenuto intorno alle ore 23. I familiari della vittima, padre, madre e fratellino piu' piccolo, sono stati medicati sul posto e trasportati presso l'ospedale San Camillo De Lellis di Rieti, dove sono tutt'ora sotto osservazione, in condizioni non gravi. Agli investigatori il padre, che era alla guida del veicolo, avrebbe dichiarato di essere stato abbagliato dai fari di un altro veicolo che transitava in quel momento lungo la strada. Al momento, però, nessun altro mezzo è stato identificato sul luogo dell'incidente, né altri veicoli si sono fermati al momento dell'impatto. I militari stanno raccogliendo tutti gli elementi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.