Una donna è stata travolta e uccisa da un suv mentre passeggiava con un'amica

Camminavano sul ciglio della strada statale, di notte, in un tratto in cui strada a scorrimento veloce era poco illuminato: qui due ragazze sono state travolte da un suv. Un impatto terrificante che non ha lasciato scampo a una di loro. È successo intorno alle 21:30 di sabato 2 dicembre lungo la Statale 16 a Rimini.

Una Volkswagen Tiguan guidata da un sessantenne ha investito e ucciso sul colpo una 31enne che stava camminando a bordo strada. Al suo fianco c'era anche un'altra donna, una 21enne, che ha riportato diverse fratture. Le due donne sarebbero state urtate dalla parte destra del mezzo: non è chiaro se stessero camminando sul ciglio o tentando di attraversare, ma il conducente sostiene di non essersi accorto della loro presenza.

I sanitari del 118 hanno solo potuto constatare il decesso della 31enne e trasportare d'urgenza l'altra giovane all'ospedale Bufalini di Cesena.