Tragico incidente stradale: dopo la madre muore anche la figlia di 16 anni

La tragedia ieri a Rivoli. La giovane era stata ricoverata in gravissime condizioni ma non ce l'ha fatta. La famiglia ha consentito l'espianto degli organi

Il giorno dopo l'incidente avvenuto martedì 31 agosto a Rivoli, nel Torinese, il bilancio delle vittime sale a due. Nelle ultime ore ha perso la vita anche la 16enne che da ieri risultava ricoverata in gravi condizioni al Cto di Torino. Lo riporta TorinoToday.

La giovane, Giorgia Racca, 16 anni, è la figlia della donna 43enne deceduta ieri, Maria Assunta Centonze titolare del salone di acconciature 'Il mondo dei capelli' a Rivalta.

La donna era deceduta all'ospedale di Rivoli per le gravissime ferite riportate dopo lo scontro con un'Audi e il conseguente impatto con altre tre vetture. L'incidente, avvenuto dopo le 7.30 di ieri nella zona tra via Rivalta e corso Levi a Rivoli, ha visto coinvolte in totale cinque automobili. Madre e figlia viaggiavano su una Fiat Panda ed erano dirette al liceo Darwin di Rivoli, dove Giorgia, ieri mattina, avrebbe dovuto sostenere un corso di recupero di latino.

Feriti in modo lieve, invece, i conducenti e gli occupanti degli altri mezzi coinvolti. Il conducente dell'Audi, un 57enne di Rivalta, è stato denunciato per omicidio stradale. In attesa dei risultati degli esami tossicologici, di rito in questi casi. L'alcol test eseguito ieri ha dato esito negativo. Tutte le auto coinvolte nel maxi scontro sono state poste sotto sequestro. La famiglia ha consentito l'espianto degli organi.