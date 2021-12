Tragico schianto all'alba: morte due sorelle giovanissime

Gravissimi incidente stradale all'alba nella capitale. Due giovanissime sorelle hanno perso la vita in uno schianto in via Cilicia, in direzione san Giovanni. Erano le 5.30: all'altezza del civico 53 la Peugeot 307 ha finito la sua corsa contro un albero a bordo strada.

Le vittime sono una 23enne, alla guida, e sua sorella di 19 anni, entrambe residenti nel quartiere di Centocelle. Sul posto sono intervenute più pattuglie della polizia locale, con le indagini affidate al VI gruppo Torri. La strada è rimasta chiusa fino alla tarda mattinata per permettere tutti i rilievi del caso. La dinamica e le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite.