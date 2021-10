Sbanda in auto e viene sbalzato fuori: morto sul colpo

Un ragazzo di 33 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattina di oggi, venerdì 8 ottobre 2021, nella zona Nord-Ovest di Roma. Per cause ancora da accertare l'uomo al voltante ha perso il controllo dell'auto, sbandando e finendo fuori strada, per poi essere sbalzato fuori dall'abitacolo. Un impatto violentissimo che no ha lasciato scampo al 33enne, deceduto sul colpo.

Il tragico sinistro è andato in scena intorno alle 7:30 circa, all'altezza del civico 540 di via Santa Maria di Galeria, tra Boccea e Osteria Nuova, nel territorio del XIV Municipio. L'uomo era al volante della sua Fiat Punto quando ha perso il controllo della vettura.

Inutili i soccorsi del personale medico del 118. Non è escluso che la causa dell'uscita fuori strada dell'auto, sia un malore del conducente. Sul caso indagano gli agenti del Gruppo Montemario che hanno proceduto con i rilievi scientifici del caso. Al momento, sembrerebbe che non ci siano altre auto coinvolte nell'incidente.