Precipita con l'auto dal cavalcavia: 43enne morto sul colpo

Dramma sulla tangenziale di Roma: nella mattina di oggi, sabato 5 marzo 2022, un automobilista di 43 anni ha perso la vita dopo essere precipitato con la sua vettura dal cavalcavia, all'altezza del cimitero monumentale del Verano. Uno schianto al suolo violento, che non ha lasciato scampo al 43enne che si trovava alla guida della macchina. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

L'intervento dei vigili del fuoco poco prima delle 7:00 del 5 marzo sulla circonvallazione Tiburtina. I pompieri, intervenuti con la squadra Tuscolano 3/A ed il carro fiamma, hanno estratto il corpo privo di vita del conducente della vettura rimasto incastrato nell'abitacolo, con il gruppo olio dinamica da taglio, dopo essere precipitato con l'auto dallo svincolo sopraelevato di immissione in tangenziale, zona San Lorenzo.

Resta da accertare la dinanica che ha determinato l'incidente stradale. Svolti i rilievi scientifici starà ora agli agenti della polizia locale di Roma Capitale intervenuti ricostruire quanto accaduto.